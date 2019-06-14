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"محمد خميس" مديرًا للشئون المالية والإدارية بتعليم القليوبية 

الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:07 م
محمد خميس مديرًا للشئون المالية والإدارية بتعليم القليوبية 
محمد خميس
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محمد نبيل
 
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أصدر الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، قرارا رقم 805 لسنة 2019 بشأن ترقية محمد عبدالله خميس إلى تولى منصب مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية خلفا لمحمود حسين.


وجاء القرار بموجب ترشيح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية نظرا لوجود تحقيقات مع المدير العام السابق وتركه للمنصب.


يذكر أن محمد عبدالله خميس كان يشغل منصب مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة التعليمية بكفر شكر لمدة 7 سنوات وتم ترقيته إلى منصب مدير عام الشئون المالية والإدارية بادارة بنها التعليمية منذ عام 2017 حتى تم ترقيته الآن لتولى منصب مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية نظرا لأنه يتمتع بحسن الخلق والأمانة والإخلاص والتفانى فى العمل للصالح العام.


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