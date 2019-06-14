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الأحد.. 'الصحفيين' تستكمل تشكيل هيئة المكتب

الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:04 م
الأحد.. 'الصحفيين' تستكمل تشكيل هيئة المكتب
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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صرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بعقد مجلس النقابة اجتماعًا، الأحد المقبل؛ لاستكمال المشاورات حول تشكيل هيئة مكتب النقابة، بالإضافة إلى ما يُستجد من أعمال.

وكان أعلن مجلس نقابة الصحفيين، تأجيل تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان الداخلية، في أول اجتماع له، والذي انعقد 8 إبريل الماضي، وذلك بعد اجتماع استمر 7 ساعات متواصلة.


وجاء أول اجتماع للمجلس، بعد تأخر 20 يومًا بعد انتخابات التجديد النصفي، بالمخالفة للائحة الداخلية للنقابة، التي تُلزم المجلس في مادتها رقم 8، بتشكيل هيئة المكتب خلال 72 ساعة من إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، والتي انعقدت 15 مارس الماضي.


وجاء فشل تشكيل هيئة مكتب النقابة، نظرًا للخلاف الواقع بين بعض أعضاء المجلس حول رئاسة اللجان ومناصب الوكيل الأول وسكرتير عام النقابة.
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المزيد عن: هيئة مكتب نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين ضياء رشوان الفجر
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