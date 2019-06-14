بيريز يقترب من تحقيق حلم جماهير ريال مدريد

يسعى نادي ريال مدريد للتعاقد مع "صفقة القرن" بالنسبة للجماهير المدريدية وهي انتقال كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى السانتياجو برنابيو خلال نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت صحيفة "سبورت" الاسبانية، أن مسؤولي نادى ريال مدريد لديهم شعور بالتفائل حول التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفى الحالى رغم تمسك إدارة ناديه باستمراره.





وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن سبب التفاؤل الذي تشعر به إدارة النادي الملكي، يرجع لتصريحات مبابي الأخيرة والتي أبدى خلالها استياءه من التعامل مع مستقبله داخل الفريق، وأنه لا يشعر بالحرية مثل نيمار.





وأكدت تقارير إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يحلم بضم مبابي وتراجع عن فكرة التعاقد مع نيمار دا سيلفا، وذلك في ظل إبرامه 4 صفقات قوية في الميركاتو (يوفيتش وميندي وهازارد وميليتاو).