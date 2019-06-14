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محمود العسيلي يلهب حماس جمهوره في حفل music gate بأغانيه المتميزة (صور)

الجمعة 14/يونيو/2019 - 10:09 م
محمود العسيلي يلهب حماس جمهوره في حفل music gate بأغانيه المتميزة (صور)
محمود العسيلي
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سعد نبيل - تصوير: عبير أحمد
 
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احيا منذ قليل الفنان محمود العسيلي، فقرته الغنائية المنظمه بحفل music gate، والعي تقيمه شركة X-Creavation، على خشبة مسرح المنارة بالتجمع، حيث يشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الموسيقى بمصر.

واعتبى العسيلي خشبة المسرح وصت ترحيبات حارة من الجمهور الذي هتفو باسمه اتقبالا له، ليقدم باقة من المع اغانية التي تفاعل معها الحاضرين، منها "ياناس، وحلم بعيد، طلع الحلو وبس، واليلة ومشًمضمون" ، وغيرهاً

ويعمل على تنظيم الحفل اسلام عرفة ومحيى وعمر الاشمونى اكس كريفيشن وينفذ الاضاء وليد الحريرى والمسرح تامر فوزى والصوت عماد نبيل والتغطية الاعلامية وديع عزمي.

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