المصائب تتوالي على برشلونة.. طلب ميسي في مهب الريح والصفقة الأهم تبتعد

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني بات بعيداً، عن الحصول على خدمات المدافع الهولندي ولاعب أياكس آمستردام ماتياس دي ليخت، بعد دخول باريس سان جرمان الفرنسي فى مفاوضات لضم اللاعب.





وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية إن النادي الفرنسي عرض على قلب دفاع هولندا راتباُ سنويا يبلغ 20 مليون يورو، مقابل 7 ملايين يورو فقط من برشلونة مما يقرب اللاعب بقوة لصفوف الفريق الباريسي.





بينما صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت، إن ممثلين لباريس سان جيرمان التقوا مع وكيل دى ليخت مينو رايولا ، للحصول على خدمات لاعب أياكس الذى لفت الأنظار خلال العام المنقضي.





وكان ليونيل ميسي نجم البلوجرانا قد طلب من إدارة البرسا سرعة التعاقد مع دي ليخت.





ويذكر أن اللاعب قد وصل مع أياكس لتصف نهائي دوري أبطال أوروبا وأيضاً لنهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.



