آل الشيخ: خطباء الجمعة جنود لله ورسوله وولاة الأمر
الجمعة 14/يونيو/2019 - 10:09 م
الفجر السعودي
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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن خطباء الجمعة جنود لله ورسوله وولاة أمرهم، يُدافعون عن دولة التوحيد ويستشعرون مسؤليتهم بكل صدق وأمانة.
وأشار آل الشيخ إلى أن ما قدمه خُطباء الجمعة على المنابر من استهجان للإرهاب الحوثي الإيراني خير دليل على استشعارهم للمسؤولية، مُقدماً الشكر لهم.
وقال وزير الشؤون الإسلامية عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "في هذه الجمعة المباركة، كما تعودت من زملائي أصحاب الفضيلة خُطباء الجمعة في جميع مناطق المملكة الغالية، وجدت أنهم جنود لله ولرسوله وولاة أمرهم، يدافعون عن دولة التوحيد ويستشعرون مسؤليتهم بكل صدق وأمانة".
وأضاف: "ما قدموه على المنابر من استهجان للإرهاب الحوثي الإيراني خير دليل، فلهم منا الشكر".
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