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مستند| سيراميكا كليوباترا يطلب المشاركة في مجموعة الصعيد

الجمعة 14/يونيو/2019 - 10:05 م
مستند| سيراميكا كليوباترا يطلب المشاركة في مجموعة الصعيد
سيراميكا كليوباترا
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الفجر الرياضي
 
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أرسل نادي سيراميكا كليوباترا، خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب خلاله مشاركة الفريق الكروي الأول بالنادي، في المجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية خلال الموسم المقبل.

 

ويواجه اتحاد الكرة عدم توازن في عدد الفرق المشاركة بالمجموعات الثلاثة لدوري الدرجة الثانية الموسم المقبل، حيث يتواجد في مجموعة القاهرة والقناة ١٤ فريقا بعد هبوط الداخلية والنجوم وبتروجت، بينما يوجد ١١ فريقا في مجموعة بحري ومثلهم في مجموعة الصعيد، وبات الاتجاه الأقرب نقل فريق من القاهرة للصعيد وأخر لبحري، ليشارك في كل مجموعة ١٢ فريقا.

 

وقال كليوباترا في خطابه للجبلاية: " عقب هبوط ٣ أندية قاهرية من الدوري الممتاز إلى دوري القسم الثاني، أصبحنا أمام اختلاف في عدد فرق المجموعات الثلاثة، وإن كان لزاما عليكم نقل أحد أندية مجموعة القاهرة إلى مجموعة الصعيد، فإننا نتشرف بطلب المشاركة في مجموعة الوجه القبلي بالموسم المقبل ٢٠١٩-٢٠٢٠، وذلك وفقا للتوزيع الجعرافي، حيث قررتم الموسم الماضي نقل فريق الإعلاميين من مجموعة القاهرة إلى مجموعة الصعيد لنفس مبدأ التوزيع الجغرافي".

 

وأرفق كليوباترا مع طلبه الرسمي للجبلاية مستند إشهار النادي الذي جاء بتاريخ في عام ٢٠٠٧، وقره محافظة الجيزة "الأقرب للصعيد"، وبالتحديد مدينة السادس من أكتوبر.

مستند| سيراميكا كليوباترا يطلب المشاركة في مجموعة الصعيد
مستند| سيراميكا كليوباترا يطلب المشاركة في مجموعة الصعيد
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المزيد عن: نادي سيراميكا لاتحاد المصري لكرة القدم سيراميكا كليوباترا
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