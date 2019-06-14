إصابة زوجين و3 أشخاص في حادث تصادم ومشاجرة بالبحيرة

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أصيب طبيب وزوجته بكدمات متنوعة بالجسم واشتباة نزيف داخلى أثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى بالطريق الدولى الساحلى بدائرة مركز ادكو وتم نقل المصاب وزوجته للمستشفى المركزى.



تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة ادكو يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى ومصابين، وبالإنتقال والفحص والمعاينه تبين وقوع الحادث بين سيارتى ملاكى أمام كافيه الدمياطى أحدها يستقلها طبيب وبرفقته زوجته طبيبة ونجليه.



أسفر الحادث عن إصابة كلا من "أسامه رجب عبد العزيز" ٤٢ عامًا - طبيب، بكدمه بالظهر وكدمه بالرأس، وزوجته "ناديه احمد عبد الرحمن" ٣٧ عامًا - طبيبه، باشتباه نزيف داخلى وتم إنقاذ نجليهما "نورين" ٧ سنوات، و"محمد" لم يتعرضا لأى إصابات، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وجاري تحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



كما أصيب 3 أشخاص باشتباة ما بعد الارتجاج وجروح بأماكن متفرقة بالجسم اثر وقوع مشاجرة بالسلاح الابيض بين طرفين بقرية المعدية بمركز ادكو بالبحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.



تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة ادكو يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين، وبالإنتقال والفحص والمعاينه تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بقرية المعدية بدائرة المركز.



أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من "السيد عبد الونيس ابراهيم" ٥١ سنه مقيم بكفرالدوار، مصاب باشتباه ما بعد الاتجاج، و"صلاح السيد عبد الونيس" مصاب بجرح بالرأس، و"محمد السيد عبد الونيس" ٢٢ سنه مصاب بجرح بالرأس وجرح سطحى بالبطن".



وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.