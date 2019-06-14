صراع رباعي على كأس ياسين منصور للجولف.. وأيمن وعمرو شبانة في الصورة

تشهد بطولة نادى بالم هيلز المفتوحة للجولف وهى واحدة من اقوى البطولات المحلية صراعا رباعيا شرسا للفوز باللقب والحصول على كأس ياسين منصور والتى يشارك فيها 74 لاعبا ولاعبة من مختلف اندية اللعبة.

ويتنافس على اللقب والأقرب للتتويج الرباعى المتصدر لليوم الاول للبطولة لاعب منتخب مصر الوطنى ماجد عبد التواب 74 ضربة والذى سجل ضربتين فوق المعدل ويلاحقه نجم المنتخب السابق تيمور ابو الخير 78 ضربة فى المركز الثانى ويتساوى معه كل من عمرو ناجى وممدوح الشيخ 78 ضربة لكل منهما .

ويلاحق أصحاب الصدارة أربعة لاعبين آخرين متواجدين فى الصورة وهم على الترتيب لى شالكلى 83 ضربة وأيمن حسين 85 ضربة وبالمثل شريف فهمى وبطل العالم السابق للاسكواش النجم الذى اتجه للجولف عمرو شبانة .

وفى منافسات السيدات تصدرت كارول كرانمير وتبعتها مها السنوسي وإيمان إبراهيم .