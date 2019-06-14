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"تذكرتي" تعلن وقف خدمة التوصيل المنزلي لبطاقة المشجع

الجمعة 14/يونيو/2019 - 09:50 م
تذكرتي تعلن وقف خدمة التوصيل المنزلي لبطاقة المشجع
تذكرتي
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الفجر الرياضي
 
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أعلنت شركة "تذكرتي" أنه قد تم وقف خدمة التوصيل المنزلي لبطاقة المشجع و تذاكر بطولة الأمم الإفريقية وذلك لضمان وصول التذاكر للمشجعين قبل موعد المبارة بوقت كافي. 

 

ويسري ذلك علي التذاكر التي تم شرائها حتي ١٤ يونيو الحالي.

 

كما تؤكد "تذكرتي" استمرار كافة خدمات الحجز من علي موقعها وتتم طباعة التذاكر وبطاقات المشجعين في المراكز المخصصة لذلك والمعلن عنها طوال أيام البطولة وحتي المباراة النهائية.

 

وتتمني شركة "تذكرتي" لكل المشجعين الاستمتاع بالمباريات والتوفيق لمنتخبنا الوطني للحصول علي لقب البطولة.

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