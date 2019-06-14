"لؤلؤة تكسر الخاطر".. نشطاء توتير يكشفون عميلة قطر

تلعب "لؤلؤة الخاطر" دور في تجميل النظام القطري، الذي يدعم الإرهاب ويأوي جماعة الإخوان الإرهابية ، فقد استخدمتها دولة قطر كواجهة جميلة لسيدة شابة مثقفة لغسل سمعتها الدولية.

لؤلؤة رشيد الخاطر أول متحدثة رسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، فرضت نفسها على الساحة الدبلوماسية في فترة وجيزة، تولت منصبها الحالي (متحدثة رسمية باسم وزارة الخارجية القطرية) في ديسمبر الماضي (2017).

لولوة الخاطر"، هي في الأصل بنت التعليم القطري، وقد تخرجت في جامعة "حمد بن خليفة"، وفي كلية الدراسات الإسلامية، وربما من هنا جاء تمكنها من الحديث باللغة العربية، وقد حصلت على الماجستير من هذه الكلية في "السياسات العامة في الإسلام".

التحريض ضد العرب

نجحت الخاطر في دعم قطر في خداع الرأي العام العالمي ومراكز الأبحاث والمنظمات بعدالة موقف قطر، وإن إستراتيجيتها أنطلقت من التعامل مع المؤسسات والبعد عن الانفعالات والإساءة وتشوية الحقائق.

كما اقنعت الرأي العام بالانتهاكات الجسيمة التي أقدمت عليها دول المقاطعة كذبا، بدعوي أن المقاطعة تضر حقوق الإنسان، وبرزت الخاطر في مناسبات عديدة وهي تدافع عن موقف قطر بشأن الحصار الذي فرض عليها من قبل دول خليجية.

لولوة_الخاطر_تكسر_الخاطر

دشن نشطاء توتير هاشتاج " لؤلؤة_الخاطر_تكسر_الخاطر" في موقع التدوينات المصغر توتير ، قد شارك عبر هاشتاج عشرات النشطاء لفضح أكاذيبها وفضح دورها الخبيث .

يقول ناجي العريفي، إن "متحدثة قطر الرسمية تكلم كراسي خالية في جنيف وحمد بن خليفة قبل كم يوم يكلم نفسه وهو على كرسي، شكلهم فعلا تعبوا نفسيا".

أضاف العريفي، أن "ملاحظة: هذا المقطع يوضح فعلا عن واقع الإعلام القطري وعن قناة الجزيرة أن لا احد يسمعهم ولا يصدقهم هم فقط يكذبون ويصدقوا الكذبة "

اعتادت اللطم

كتب الكاتب والمحلل السياسي " خالد الزعتر"، أن "لولوة الخاطر" اعتادت على التفنن في خطابات المظلومية واللطم، مشيرًا إلى أنها ظهرت في تصريحاتها الأخيرة متشنجة ومتخبطة أمام الحقائق التي لم تستطع أن تنكرها.

وكتب "الزعتر"، عبر تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلاً:" لولوة الخاطر التي اعتادت على التفنن في خطابات المظلومية واللطم ، خرجت متشنجة ومتخبطة أمام الحقائق التي لم تستطع انكارها ولم تستطع ان تبرئ دويلة قطر من دعمها وتمويلها للإرهاب".

تلميع النظام

أكد الدكتور "علي النعيمي"، الأكاديمي ورئيس تحرير بوابة العين الإخبارية، أن بعد فشل قطر دبلوماسيًا، سعي النظام القطري بتوريط المتحدثة باسم خارجيته "لولوة الخاطر"، للقيام بالأعمال القذرة، بهدف تلميع صورة النظام القطري وتغطية جرائمه في دعم الإرهاب، مشيرًا إلي أن النتيجة جاءت أسوء من سابقها.

وقال "النعيمي"، عبر تغريدة له علي موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، " نتيجة للفشل الدبلوماسي للخارجية القطري .. قام النظام الخاطري بتوريط لولوة الخاطر للقيام بالاعمال القذرة لتلميع صورة النظام القطري و تغطية جرائمه في دعم الارهاب فكانت النتيجة اسوء من سابقها ".

قطر نكثت الوعود

علق الإعلامي الإماراتي فيصل بن حريز، علي لقاء لؤلؤة الخاطر في قناة "دويتشة فيلا الالمانية "، إن المقابلة تلخص ماكان يدور في نقاشات ماقبل مقاطعة النظام في #قطر تراجع عن الوعود ونكثها

أضاف فيصل في تدوينة له علي موقع "توتير"، أن "ضعف الحجة أمام الحقائق نكران لحقيقة دعم الارهابين عدم احترام للموقف الكويتي وعند الفشل تتهم دول المقاطعة" .

يوضح حمد الكواري، أنه بعد ظهور لولوة الخاطر في اللقاء الاخير، وضعف موقفها وامتعاض الساسة في قطر من سطحية اللقاء وحديثها، هل هناك تغيير قادمة في الخارجية القطرية، وهل هناك تغيير قادم في الحكومة القطرية ومن ضمنهم تميم؟، أسئلة ننتظر إجاباتها في قادم الأيام .