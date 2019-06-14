أستاذ طب نفسي: نحتاج لثورة على منظومة التعليم الحالية
الجمعة 14/يونيو/2019 - 09:48 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي، إن حالة التوتر والقلق ستستمر متزامنة مع موعد امتحانات الثانوية العامة، طالما سيظل دخول الكليات مرتبط بالمجموع.
وأشار "عبد العظيم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن هناك طلاب يصابون بحالة يأس في فترة الامتحانات من شدة خوفهم، مضيفا أنه لو زاد قلق الطالب بالامتحان سيكون له أثر سلبي عليه، وسيؤثر على أدائه بالامتحان.
وأضاف أن هناك أولياء أمور يكونوا سببا في إصابة أولادهم بالقلق، نتيجة ضغوطهم عليهم، متابعا: "نحتاج ثورة على منظومة التعليم"، مؤكدا أن نظام التعليم الجديد سيقضي على مشكلة الحفظ وستكون هناك معايير أخرى للحكم على الطلاب.
وأشار "عبد العظيم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن هناك طلاب يصابون بحالة يأس في فترة الامتحانات من شدة خوفهم، مضيفا أنه لو زاد قلق الطالب بالامتحان سيكون له أثر سلبي عليه، وسيؤثر على أدائه بالامتحان.
وأضاف أن هناك أولياء أمور يكونوا سببا في إصابة أولادهم بالقلق، نتيجة ضغوطهم عليهم، متابعا: "نحتاج ثورة على منظومة التعليم"، مؤكدا أن نظام التعليم الجديد سيقضي على مشكلة الحفظ وستكون هناك معايير أخرى للحكم على الطلاب.
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