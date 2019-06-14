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نسمة عبدالعزيز تروي بدايتها مع الموسيقى

الجمعة 14/يونيو/2019 - 09:41 م
نسمة عبدالعزيز تروي بدايتها مع الموسيقى
نسمة عبدالعزيز
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داليا الحسين
 
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روت نسمة عبد العزيز، أشهر عازفات "الماريمبا" في الشرق الأوسط، بدايتها مع الموسيقى والعزف، مشيرة إلى أن بدايتها كانت مع المدرسة وكانت تلعب على آلة " الاكسلفون ".

وقالت "عبدالعزيز" خلال حوارها مع فضائية "سكاى نيوز"، إنها التحقت بمعهد "الكونسرفاتوار" في الصف الرابع الابتدائى لتعلم الموسيقى.

وأضافت أنها في الصف الأول الثانوي قررت العزف على آلة "الماريمبا" وتعلم آلات الإيقاع، مضيفة: " أول مقطوعة قررت أعزفها أغنية أنت عمري للسيدة أم كلثوم".

وأشارت إلى أنها تبحث في عزفها عن فكرة دمج الموسيقي الشرقي مع الغربي، وتكوين مزيج مختلف، مشيرة إلى أنها كونت فرقتها على هذا الأساس.

وتابعت: " أنا شخصية خجولة وأحب مذاكرة الموسيقي عن تقديم حفلات".
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