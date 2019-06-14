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طقس السبت ودرجات الحرارة.. والأرصاد: حار نهارا لطيف ليلا

الجمعة 14/يونيو/2019 - 09:40 م
طقس السبت ودرجات الحرارة.. والأرصاد: حار نهارا لطيف ليلا
أرشيفية
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يسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون حفيفا إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلا، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة، غدا السبت: 

طقس السبت ودرجات الحرارة.. والأرصاد: حار نهارا لطيف ليلا
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