الإنتاج الحربي يتوصل لاتفاق نهائي مع مدافع نهضة بركان

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن توصل عمر النمساوي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي، لاتفاق نهائي من أجل الانتقال إلى صفوف الإنتاج الحربي المصري.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن عمر النمساوي توصل لاتفاق على جميع بنود العقد الخاصة بانتقاله لصفوف الإنتاج لمدة موسمين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

واختتمت الصحيفة: "النمساوي تلقى عرضين آخرين من ناديي سموحة والمصري، ولكن الممدافع فضل الموافقة على عرض الإنتاج، نظرًا لجدية النادي في التعاقد معه.

والجدير بالذكر أن النمساوي، قاد فريقه نهضة بركان للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي توج بلقبها نادي الزمالك بعدما حسمها بركلات الترجيح.