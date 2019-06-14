مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع في مايو وتعديل بيانات أبريل ارتفاعا

قالت الحكومة الأمريكية، إن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت في مايو، وعدلت المبيعات للشهر السابق بالرفع، مما يشير إلى زيادة في إنفاق المستهلكين قد تخفف من حدة المخاوف بشأن تباطؤ حاد في الاقتصاد في الربع الثاني من العام.





وقالت وزارة التجارة، يوم الجمعة، إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.5 بالمئة الشهر الماضي مع قيام الأسر بشراء المزيد من السيارات وعدد من السلع الأخرى. وجرى تعديل بيانات شهر أبريل نيسان صعودا لتظهر أن المبيعات زادت 0.3 بالمئة بدلا من تراجعها 0.2 بالمئة كما ورد في البيانات السابقة.





وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 0.6 بالمئة في مايو أيار. ومقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة 3.2 بالمئة.





ومع استبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية تكون مبيعات التجزئة قد ارتفعت 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 0.4 بالمئة في أبريل نيسان. وتلك الفئة المسماة بمبيعات التجزئة الأساسية هي الأكثر مطابقة لمكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي.





ويمثل إنفاق المستهلكين ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي في أمريكا.





وتشير المكاسب القوية التي حققتها مبيعات التجزئة الأساسية في شهري أبريل نيسان ومايو أيار إلى اكتساب انفاق المستهلكين زخما في الربع الثاني بعد انخفاضه بشكل حاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.