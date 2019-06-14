أحمد كامل ضيف شارموفرز والعسيلي وزاب ثروت في حفل music gate (صور)
الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:36 م
سعد نبيل - تصوير: عبير أحمد
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حرص الفنان احمد كامل، الشهير ب"اين الليل"، على حضور حفل music gate، والتي تنظمه شركة X-Creavation، على خشبة مسرح المنارة بالتجمع، حيث يشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الموسيقى بمصر.
وبدا فقرات الحفل، الفنان زاب ثروت، والذي اعتلى خشبة المسرح بصحبة الموزع ساري هاني، على انغام اغنيته الشهيرة "الصحاب"، ليستقبلهم الجمهور بالرقص والتصفيق الحاد الذي ملأ.
ويعمل على تنظيم الحفل اسلام عرفة ومحيى وعمر الاشمونى اكس كريفيشن وينفذ الاضاء وليد الحريرى والمسرح تامر فوزى والصوت عماد نبيل والتغطية الاعلامية وديع عزمي.
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