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خالد الزعتر: لولوة الخاطر اعتادت التفنن في خطابات المظلومية واللطم

الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:29 م
خالد الزعتر: لولوة الخاطر اعتادت التفنن في خطابات المظلومية واللطم
لولوة الخاطر
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الفجر
 
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أوضح الكاتب والمحلل السياسي " خالد الزعتر"، أن "لولوة الخاطر" اعتادت على التفنن في خطابات المظلومية واللطم، مشيرًا إلى أنها ظهرت في تصريحاتها الأخيرة متشنجة ومتخبطة أمام الحقائق التي لم تستطع أن تنكرها.

وكتب "الزعتر"، عبر تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"،  قائلاً:" لولوه الخاطر التي اعتادت على التفنن في خطابات المظلومية واللطم ، خرجت متشنجة ومتخبطة أمام الحقائق التي لم تستطع انكارها ولم تستطع ان تبرئ دويلة قطر من دعمها وتمويلها للإرهاب".

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