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تامر عاشور يبدأ حفله بالأوبرا على أنغام دي حكاية

الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:33 م
تامر عاشور يبدأ حفله بالأوبرا على أنغام دي حكاية
تامر عاشور
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نور طلعت
 
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بدأ الفنان تامر عاشور، حفله بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا على أنغام دي حكاية.

وسيقدم عاشور خلال الحفل باقه من أجمل أغاني ألبومه الجديد وألبوماته الآخرى.

شهد الحفل حضور جماهيري كبير وحرصوا علي تحيته بالهتافات والصيحات.

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