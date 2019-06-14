النهاية تقترب.. نجم ريال مدريد على بعد خطوة من الرحيل

اقترب اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن الفريق، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.





وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، إن نادي نابولي يريد الحصول على خدمات رودريجيز في الموسم المقبل، والتعاقد معه بنظام الشراء النهائي.





وطلب نادي ريال مدريد الإسباني 42 مليون يورو، من أجل الإستغناء عن رودريجيز لفريق نابولي الإيطالي.





يذكر أن نادي بايرن ميونيخ قد قرر عدم تفعيل بند شراء رودريجيز بعد إنتهاء إعارته مع البافاري.



