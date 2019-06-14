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"آل جابر" يشيد بتنديد الشعب اليمني استهداف الحوثي لمطار أبها

الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:20 م
آل جابر يشيد بتنديد الشعب اليمني استهداف الحوثي لمطار أبها
محمد آل جابر
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الفجر السعودي
 
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قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، السفير محمد آل جابر، إن رجال ونساء اليمن من جميع مكوناته ومناطقه غمرونا بمشاعرهم الكريمة غير المستغربة منهم تنديدا بما فعلته ميليشيا الحوثي الإيرانية من اعتداء إجرامي تجاه مطار أبها وقبله مكة وتبرأهم من أفعال الحوثي.

وأضاف سفير المملكة لدى اليمن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن شعب اليمن أكد مضيهم في مواجهة وهزيمة المشروع الإيراني ومثمنين دعم التحالف في كل المجالات.

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المزيد عن: مطار أبها محمد آل جابر تنديد الشعب اليمني الحوثيين
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