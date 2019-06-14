"آل جابر" يشيد بتنديد الشعب اليمني استهداف الحوثي لمطار أبها
الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:20 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، السفير محمد آل جابر، إن رجال ونساء اليمن من جميع مكوناته ومناطقه غمرونا بمشاعرهم الكريمة غير المستغربة منهم تنديدا بما فعلته ميليشيا الحوثي الإيرانية من اعتداء إجرامي تجاه مطار أبها وقبله مكة وتبرأهم من أفعال الحوثي.
وأضاف سفير المملكة لدى اليمن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن شعب اليمن أكد مضيهم في مواجهة وهزيمة المشروع الإيراني ومثمنين دعم التحالف في كل المجالات.
Advertisements
المزيد عن: مطار أبها محمد آل جابر تنديد الشعب اليمني الحوثيين
- أول تعليق من سفير المملكة لدى اليمن على أحداث صنعاء
- أول تصريح من سفير السعودية باليمن عقب وصوله لأول مرة إلي عدن بعد تحريرها
- الرئيس اليمني يشيد بدعم المملكة السخي لبلاده
- كيف تقدم قطر إجرام "الحوثي" عبر شاشة الجزيرة؟ (فيديو)
- آل جابر: مليشيا الحوثي لاتزال تثبت عمالتها لأجندة إيران الإرهابية
- السفير آل جابر يتوقف أمام جريمة الحوثيين ضد اليمن ومصالح اليمنيين
- السفير آل جابر: إيران أمرت ميليشيات الحوثي بتدمير اليمن وقتل أهله
- تنديد عربي بالهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي