ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فراس عاشور يطرح "يلا نشجع مصر" بمناسبة كأس الأمم الإفريقية

الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:30 م
فراس عاشور يطرح يلا نشجع مصر بمناسبة كأس الأمم الإفريقية
فراس عاشور
Advertisements
طباعة
محمود حنفي
 
Advertisements
يستعد الطفل فراس عاشور، لطرح أغنية جديدة بعنوان "يلا نشجع مصر"، بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال الأيام القادمة خاصة بعد أن طرحها بشكل مبدئي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يتعاون "فارس" خلال الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي عمرو عاشور، والملحن الموسيقي سيد الشاعر، والموزيع الموسيقي إسلام شيتوس.

وكان الطفل فراس عاشور قد اثار الجدل العام الماضي بعد طرحه فيديو كليب بعنوان "كش كش الملك" على غرار أغنيتي "نمبر وان" و"الملك" للنجم محمد رمضان وتم عرضها على قناة "شعبيات" الفضائية وحققت نجاحا كبيرا.
يذكر أن فراس عاشور هو بطل الجمهورية فى الجمباز حيث حصد بطولة الجمهورية في عمره السابع والثامن والعاشر وتعرض لكسر في الساق تغيب عن أخر بطولة لها بعد أن أطلق عليه لقب "الطفل الخارق .

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مسلسلات رمضان كأس الامم الافريقية فن ضأن شاهد بطولة كاس الأمم بطولة كأس الإمم الإفريقية الرس الافلام الجديدة اخبار حصرية اخبار النجوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
x
20:00
مالي