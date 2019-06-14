فراس عاشور يطرح "يلا نشجع مصر" بمناسبة كأس الأمم الإفريقية
الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:30 م
محمود حنفي
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يستعد الطفل فراس عاشور، لطرح أغنية جديدة بعنوان "يلا نشجع مصر"، بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال الأيام القادمة خاصة بعد أن طرحها بشكل مبدئي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
يتعاون "فارس" خلال الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي عمرو عاشور، والملحن الموسيقي سيد الشاعر، والموزيع الموسيقي إسلام شيتوس.
وكان الطفل فراس عاشور قد اثار الجدل العام الماضي بعد طرحه فيديو كليب بعنوان "كش كش الملك" على غرار أغنيتي "نمبر وان" و"الملك" للنجم محمد رمضان وتم عرضها على قناة "شعبيات" الفضائية وحققت نجاحا كبيرا.
يذكر أن فراس عاشور هو بطل الجمهورية فى الجمباز حيث حصد بطولة الجمهورية في عمره السابع والثامن والعاشر وتعرض لكسر في الساق تغيب عن أخر بطولة لها بعد أن أطلق عليه لقب "الطفل الخارق .
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