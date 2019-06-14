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مفاجأة.. تونس وبورندي يعترضان على مواعيد مباريات الكان

الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:26 م
مفاجأة.. تونس وبورندي يعترضان على مواعيد مباريات الكان
تونس
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محمد الصو
 
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تلقت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، خطابات من جانب الاتحاد البوروندي والتونسي، اليوم لطلب تغير مواعيد مبارياتهم بالأمم الإفريقية.

 

وتضمنت خطابات الاتحادين، المطالبة بتأخير ميارياتهما لمدة ساعتين على الأقل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر، وضرورة إيجاد حل لتعديل توقيتات المباريات، حفاظًا على سلامة اللاعبين.

 

ويرى الاتحادان التونسي والبوروندي أن إقامة المباريات وسط درجات حرارة تفوق 40 درجة مئوية، لا يعد مناسبًا للاعبين المشاركين في البطولة.

 

ويلعب المنتخب التونسي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة والتي تضم كلًا من "مالي وأنجولا وموريتانيا"، وتلعب مبارياتها بالسويس.

 

فيما يشارك المنتخب البوروندي، ضمن المجموعة الثانية والتي تضم كلًا من "نيجيريا ومدغشقر وغينيا" ، وتخوض مبارياتها بالإسكندرية.

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