نادي الشيخ زايد يدعو أعضاءه لمشاهدة أمم أفريقيا





دعا مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، برئاسة فكري الهواري، أعضاء النادي، لمشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية، المزمع إنطلاقها في 21 يونيو الجاري، بمقر النادي عبر الشاشات العملاقة التي وفرها المجلس.





وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، أن إذاعة مباريات البطولة تأتي بناءً على توجهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتأكيد على حق كل مصري في متابعة تلك المباريات وتشجيع المنتخب الوطني.





وأضاف الهواري، أن الإدارة وفرت شاشات عملاقة لبث مباريات الفراعنة والمنتخبات الأخرى طوال أحداث البطولة، لتجمع الأعضاء في جو أسري يزيد من الترابط.





وشدد فكري الهواري، على ضرورة استغلال الحدث الضخم التي تنظمه مصر، وإرسال رسالة إلى العالم أن مصر جاهزة في أي وقت لاستقبال الأحداث العالمية.





وتبدأ أحداث البطولة في 21 يونيو 2019 وتقام المباراة الافتتاحية على ستاد القاهرة بين مصر وزيمبابوي في النسخة 32 من عمر البطولة والتي نظمتها مصر 4 مرات من قبل.