فحص طبي يحسم مشاركة دا كوستا مع المغرب في افتتاح الكان





يخضع مروان داكوستا مدافع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، لفحص طبي، خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم إصابته وحسم مشاركته مع بلاده في أولى المباريات، ببطولة الأمم الإفريقية.





وكان مروان داكوستا تعرض لإصابة قوية بالفخذ، خلال مشاركته أمام جامبيا، وديًا وخرج في الدقيقة 77 من عمر المباراة، والتي فاز بها المنتخب الجامبي، بهدف دون رد استعدادًا للكان.





ويلعب أسود الأطلس بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي تضم كلًا من ساحل العاج، وجنوب إفريقيا، وناميبيا.



