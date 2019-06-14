ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فحص طبي يحسم مشاركة دا كوستا مع المغرب في افتتاح الكان

الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:22 م
فحص طبي يحسم مشاركة دا كوستا مع المغرب في افتتاح الكان
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

يخضع مروان داكوستا مدافع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، لفحص طبي، خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم إصابته وحسم مشاركته مع بلاده في أولى المباريات، ببطولة الأمم الإفريقية.

وكان مروان داكوستا تعرض لإصابة قوية بالفخذ، خلال مشاركته أمام جامبيا، وديًا وخرج في الدقيقة 77 من عمر المباراة، والتي فاز بها المنتخب الجامبي، بهدف دون رد استعدادًا للكان.

ويلعب أسود الأطلس بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي تضم كلًا من ساحل العاج، وجنوب إفريقيا، وناميبيا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
x
20:00
مالي