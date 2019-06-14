بعد هجومها ضد ناقلتي النفط.. ماذا تفعل إيران في بحر عمان ؟ (فيديو)

اتهمت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، مشددة على أن طهران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.





وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: "إيران هي من ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان، هذا الهجوم هو الأحدث في سلسة الهجمات التي شنتها إيران وأذرعها ضد الولايات والمتحدة وحلفائها".





وشدد بومبيو على أن "الأعمال الإيرانية الاستفزازية، تشكل تهديدا للأمن الدولي"، موضحا أن "التصرفات الإيرانية تشكل تطورا غير مسبوق".





كما أشار إلى أن الهجوم "غير المبرر" الذي تعرضت له الناقلتين "يشكل تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين وحرية الملاحة".





واستطرد وزير الخارجية الأميركي في حديثه، بحسب منصة مداد نيوز، قائلا: "إيران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.. تقييم أميركا هو أن إيران مسؤولة عن الهجمات ضد ناقلتي النفط".



