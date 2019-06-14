أبطال Avengers يهنئون كريس إيفانس بعيد ميلاده

تلقى النجم كريس إيفانس الشهير بتجسيده لدور "كابتن أمريكا" بأفلام "أفينجرز" العديد من عبارات التهاني بعيد ميلاده من زملائه من أبطال الفيلم.

وحصل إيفانس على تهنئة خاصة من كل من النجم روبرت داوني جونيور الشهير بتجسيده لشخصية أيرون مان، والنجم مارك رفالو، الشهير بشخصية "هالك".

ورد إيفانس على عبارات التهاني بتغريدة وحيدة وجهها للجميع من متابعيه وأصدقائه، قال بها "شكرا على كل أمانيكم الطيبة لي وعباراتكم الجميلة للتهاني، بعضها كان رائعا للغاية".