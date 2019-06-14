لماذا كذب؟.. 3 أسباب جعلت هازارد يخفي انتمائه لبرشلونة

حقق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، حلم جماهير الأبيض وحسم صفقة انتقال إيدين هازارد نجم منتخب بلجيكا الذي ينتظر أن يلفت الأنظار إليه في الليجا بعد سنوات من اللعب في صفوف تشيلسي الانجليزي.





وكان ريال مدريد قد حسم صفقة انتقال هازارد من تشيلسي بمقابل 100 مليون يورو وهي الصفقة الرابعة للملكي خلال نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وأوضح "هازارد"، في تصريحاته قبل الانتقال لصفوف ريال مدريد، أنه حلمه منذ الصغر تمثيل "الأبيض"، وأنه كان يتابع مباريات النادي الملكي إلا أنه مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صوراً لهازارد في صغره وهو مرتدياً لقميص برشلونة ويبدو أنه من مشجعينه!.





وفي 2018؛ عندما تقابل تشيلسي مع برشلونة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا كان "يانيس" ابن هازارد حاضراً لمباراة الذهاب والمفاجأة أنه يشجع برشلونة.





وقال والد هازارد في تصريحاته لصحيفة "لا ديرنيير أور" البلجيكية: "حفيدي مشجع من الدرجة الأولى لليونيل ميسي ويملك قميصه".





لماذا كذب "هازارد" وأخفى انتمائه!





1- الضغط على إدارة تشيلسي:

العام الماضي؛ أطلق هازارد تصريحه الشهير بأن اللعب لنادي ريال مدريد هو حلم حياته منذ الطفولة ووقتها كانت مفاوضات الريال مع تشيلسي متواصلة ويبدو أن تصريحه كان للضغط على إدارة البلوز من أجل الموافقة على رحيله.





2- الضوء الأخضر:

تصريحات هازارد؛ تعد بمثابة الضوء الأخضر والأمل لإدارة ريال مدريد من أجل مواصلة مفاوضاتها وهي أيضاً "موافقة علنية" في ظل تمسك إدارة تشيلسي ببقاء اللاعب.





3- خطف قلوب المدريديستا:

بالتأكيد؛ هازارد فكر في أن تصريحاته يكون لها أثر إيجابي في صورة الذهنية لدى جماهير ريال مدريد التي بالطبع كانت تتمنى أن يأتي بعد رحيل نجمها البرتغالي كريستيانو رونالدو.



