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"الغباري": ما نتعرض له في سيناء حرب بالوكالة

الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:14 م
الغباري: ما نتعرض له في سيناء حرب بالوكالة
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إن ما نتعرض له في سيناء حرب بالوكالة باستخدام أدوات حروب الجيل الرابع

وأضاف "الغباري" خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما يحدث في الوقت الحالي ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد، وهو ترجمة لمشروع استعماري قديم، مؤكدًا أن الإرهاب الموجود في مصر دخيل على الشعب المصري.

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إلى أن المشروع قائم على نشر الفتنة داخل صفوف الجيوش العربية، منوها إلى أن هذا المخطط فشل مع جيش مصر ولكنه نجح مع الجيوش العراقية والسورية واليمنية.
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