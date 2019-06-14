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الغباري: الإخوان حاولوا فصل سيناء عن مصر

الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:11 م
الغباري: الإخوان حاولوا فصل سيناء عن مصر
الدكتور محمد الغباري
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكري إن القوى الخارجية زرعت الإرهاب في مصر بأماكن يصعب الوصول إليها، فضلا عن أنهم حاولوا إسقاط الدولة من الداخل ولكنهم فشلوا.

وأضاف "الغباري" خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإرهاب هدفه تعطيل التنمية في الدولة المصرية.

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن المعزول محمد مرسي أثناء حكمه أفرج عن إرهابيين وذهبوا إلى سيناء، لافتا إلى أن الإخوان حاولوا فصل سيناء عن مصر.
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