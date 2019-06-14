أستاذ اقتصاد يفجر مفاجأة عن علاقة إسرائيل بدعم الإرهاب في سيناء
الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:14 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الدعم الأجنبي من أهم مصادر تمويل الإرهاب، موضحًا أنه يوجد تمويل من دول في المنطقة للمنظمات الإرهابية.
وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن من مصلحة بعض الدول الكبرى أن تخسر مصر بسبب وجود الإرهاب على أرضها.
وأوضح أن مصر خسرت منذ 2011 حتى الآن في مجال السياحة ما لا يقل عن 50 مليار دولار، مؤكدًا أن الإرهاب من الممكن أن يدمر اقتصاد الدول، لافتًا إلى أن الطعام والإعاشة القادم للإرهابيين بسيناء إنتاج اليوم من إسرائيل.
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