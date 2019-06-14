دول الأزمات X أسبوع.. إحباط محاولة انقلاب في السودان .. واستقالة وزير الخارجية اليمني

واجهت عدد من دول منطقة الشرق الأوسط عدد من الأزمات خلال هذا الأسبوع حيث واجهت السودان انقلاب عسكري جديد، وواجهت السعودية تفجير مطار أبها علي يد مليشيات الحوثي التابعة لإيران، كما تواجه إيران عقوبات أمريكية جديدة لمشاركتها في عمليات ارهابية وسط مخاوف من نشوب حرب بين إيران والمنطقة العربية، وتستعرض " الفجر " دول الأزمات في المنطقة في أسبوع

السودان

أعلنت مصادر سودانية، يوم الأربعاء الماضي، عن إحباط محاولة انقلاب قادها مجموعة من الضباط على المجلس العسكري الانتقالي، كما أوقفت السلطات 68 ضابطًا، يخضعون حاليا للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في البلاد على جنرالات المجلس العسكري.

وقالت المصادر، إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون، وإن ضباطًا موالين للنظام السابق حاولوا الانقلاب على المجلس العسكري.

كانت السلطة قد قتلت عشرات المتظاهرين خلال قمع السلطات للمعتصمين أمام مقر قيادة الجيش قبل أسبوع، فردت قوى المعارضة السلمية على ذلك بتنفيذ عصيان مدني في كل أنحاء البلاد والذي شل الحياة في السودان .

السعودية

في واقعة خطيرة، أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية استخدام صاروخ "كروز"، ضد مطار دولي بالمملكة العربية السعودية، وأعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، يوم الأربعاء الماضي، أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هاجمت مطار أبها جنوب غربي السعودية، مما أسفر عن وقوع 26 إصابة بين المدنيين.

وقال المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" :" إنه عند الساعة (02:21) من صباح يوم الأربعاء، سقط مقذوف معادي (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

وأوضح المالكي، أن سقوط المقذوف "أدى إلى إصابة (26) شخصا مدنيا على الأقل من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و (2) طفلين سعوديين، وتم نقل (8) حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".

اليمن

استقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، يوم الأثنين الماضي من منصبه، قد عيّن اليماني في 24 مايو 2018، بقرار جمهوري من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وزيرا للخارجية، خلفا لعبد الملك المخلافي.

وعلى مدار عام تقريبا، منذ أن تولى اليماني منصبه لم ينجح في أن يحقق أي نصر دبلوماسي لحكومة الشرعية، بل على النقيض تماما تسبب عدم قدرته على إدارة المفاوضات مع المليشيات الحوثية للرجوع إلى المربع رقم صفر بالحديدة بالرغم من اقتراب القوات المشتركة من تحريرها، وبالتالي فإنه كان من المفترض أن يقود المفاوضات من منطلق قوة.

فشل اليماني في اقرار" اتفاق ستوكهولم للسلام"، حيث أن توقيع الوزير خالد اليماني عليه بشكله الحالي أعطى الحوثيين طريقا للمراوغة في بنود الاتفاق الفضفاضة"، وماهو جعل اليمن مقسم في حرب بين الحوثيين و الحكومة الشرعية

الحوثي

شنت طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس الخميس، غارات جوية ضد مواقع للحوثيين في محيط العاصمة صنعاء، غداة هجوم صاروخي شنه الحوثيون على مطار أبها جنوب المملكة، وأدى إلى إصابة 26 شخصا بجروح.

ذكر سكان وتلفزيون المسيرة التابع للحوثيين، أن طائرات للتحالف العربي الذي تقوده السعودية قصفت مناطق في محيط العاصمة اليمنية صنعاء أمس الخميس، وتأتي الضربات الجوية بعد يوم من هجوم صاروخي شنه الحوثيون على مطار أبها المدني في جنوب المملكة أمس الأربعاء، أسفر عن إصابة 26 شخصا.

الجزائر

أمر قاضي التحقيق في المحكمة العليا أمس بإيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال، المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، السجن بعد جلسة الاستماع إليه في إطار تحقيقات حول الفساد، حسبما أفاد التلفزيون والإذاعة الرسميان.

واستجوب قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، المكلف حاليا سماع عشرات كبار المسؤولين خلال حكم بوتفليقة، عبد المالك سلال لمدة أربع ساعات، وتناولت أسئلته صلاته برجال أعمال بارزين يوجدون بالسجن، كان هو سببا في تربحهم، وذلك بفضل تطويعه القانون، والإجراءات الخاصة بالاستثمار لمصلحتهم ليصبحوا مليارديرات.

تتمثل التهم التي وجهت لرئيس الوزراء السابق، في «تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون». وتتعلق بامتيازات وصفقات ومشروعات حكومية، وضعها بين أيدي الملياردير محيي الدين طحكوت (يقبع في السجن مع ابنه واثنين من أشقائه)، ورجل الأعمال علي حداد (مسجون) والإخوة كونيناف، وهم ثلاثة رجال أعمال في السجن أيضا.

إيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، عقوبات جديدة ضد إيران استهدفت اثنين من المواطنين العراقيين وشركة إيرانية مقرها في العراق.

وأوردت وزارة الخزانة الأمريكية - على موقعها الإلكتروني اليوم - أنه تم إدراج المواطنين العراقيين مكي كاظم عبد الحميد الأسدي، ومحمد حسين صالح الحسني وشركة (ساوث ويلس ريسورس) التي يقع مقرها في العراق على قائمة العقوبات بسبب تواصلهم مع الحرس الثوري الإيراني التي صنفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كمنظمة إرهابية".

وأضافت أنه تم فرض العقوبات بسبب تورط المذكورين والشركة في شحن أسلحة لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى مسلحين في العراق، وتم تصنيف الشركة والعراقيين تحديدا كإرهابيين عالميين.

ليبيا

تستمر طرابلس في معارك ضارية إثر إطلاق حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها، منذ أبريل الماضي، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في البلاد، واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

وتمكنت قوات الجيش الوطنى الليبي من السيطرة على 3 مواقع عسكرية من ضمنها مرصدان لقوات الوفاق، فى محور الأحياء البرية فى العاصمة طرابلس.

وأفاد مصدر فى الجيش الوطنى الليبى - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية يوم الاثنين الماضي، بتدمير آليات عسكرية لميليشيات "الوفاق"، وتقدم قوات الجيش الليبى فى اتجاه نقاط مهمة فى محور الرملة.

وكانت مقاتلات تابعة للجيش الوطنى شنت أمس الأول السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت مستودعات ذخيرة للميليشيات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.