كورة أون لاين| مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر اليوم 27-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال كورة أون لاين بث مباشر اليوم الخميس الموافق 27-6-2019 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.





يقدم لكم موقع الفجر الرياضي مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال اليوم الخميس يلا شوت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا CAN 2019 كورة لايف متابعة مباراة الجزائر بقيادة رياض محزر نجم مانشستر سيتي ضد السنغال بقيادة ساديو ماني نجم ليفربول، رابط Yalla shoot مشاهدة مباراة السنغال والجزائر بث مباشر بدون تقطيع في أمم إفريقيا المقامة حاليًا في مصر.





كورة أون لاين مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر يوم 27-6-2019 في الجولة المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، متابعة الجزائر ضد السنغال يلا شوت أون لاين بدون تقطيع.





يلا شوت مباراة الجزائر والسنغال في بطولة إفريقيا:

ستشهد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستلعب على الملاعب المصرية من الفترة 21 يونيو من الشهر الجاري وحتي التاسع عشر من شهر يوليو المقبل، مواجهات من العيار الثقيل بين كبار منتخبات القارة السمراء، وتبرز مواجهة السنغال بقيادة المخضرم ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي المتوج مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام ضد منتخب الجزائر بقيادة المتألق رياض محرز نجم مانشستر سيتي والذي حصد لقب الدوري الإنجليزي مع السيتي للمرة الثانية على التوالي بعد توفقه على الريدز بقيادة الدولي المصري محمد صلاح.









موعد مباراة الجزائر والسنغال في كأس أمم إفريقيا

يلعب منتخبي الجزائر والسنغال في المجموعة الثالثة بجانب منتخبا كينيا وتنزانيا، وسيكون من السهل على محاربو الصحراء وأسود التيرانجا التأهل سويا إلى دور الستة عشر، نظرًا لسهولة المجموعة، ويلتقي منتخب الجزائر مع السنغال في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، في في السابع والعشرين من الشهر الجاري وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت القاهرة وستنقل المباراة على قناني بي إن سبورتس ماكس الأولي وبي إن سبورتس ماكس الثانية، حيث خصصت شبكة قنوات بي إن سبورتس تلك القناتان لنقل أحداث البطولة الإفريقية في مصر، وذلك بالإضافة إلى نقل المباراة على قناة تايم سبورت المصرية والتي ستذيع المباراة على البث الأرضي عبر التلفزيون المصري الذي حصل على حقوقه بث مباريات البطولة على البث الأرضي فقط.













قائمة السنغال بكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر

حراسة المرمى: عبد الله ديالو "ستاد رين" – ألفريد جوميس "سبال" – إدوارد ميندي "ريمس".





الدفاع: كاليدو كوليبالي "نابولي" – موسى واجي "برشلونة" – لامين جاساما "جوتيزبي سبور" – ساليف سانيه "شالكه" – شيخو كوياتيه "كريستال بالاس" – يوسف سابالي "بوردو" – ساليو سيس "فالنسيان" – بابي أبو سيسيه "أوليمبياكوس".





الوسط: هنري سافييت "بورصا سبور" – إدريسا جاي"إيفرتون" – بادو نداي "جالاتا سراي" – كيربن دياتا "كلوب بروج" – ألفريد نداي "مالاجا" .





الهجوم: إسماعيليا سار "استاد رين" – كيتا بالدي "إنتر ميلان" – سادا تيوب "نيمس" – موسى كوناتي "أميان" – مباي نيانج "ستاد رين" – مباي دياني "جالاتا سراي" – ساديو ماني "ليفربول".









قائمة منتخب الجزائر بكأس الأمم الإفريقية بمصر 2019

- لحراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي)، عز الدين دوخة (الرائد السعودي)، ألكسندر أوكدجة (متز الفرنسي).





- للدفاع: عيسى ماندي (ريال بيتيس الإسباني)، رامي بن سبعيني (رين الفرنسي)، رفيق حليش (موريرينسي البرتغالي)، جمال بن العمري (الشباب السعودي)، يوسف عطال (نيس الفرنسي)، محمد فارس (سبال الإيطالي)، مهدي زفان (رين الفرنسي).





- للوسط: إسماعيل بن ناصر (إمبولي الإيطالي)، ومهدي عبيد (ديجون الفرنسي)، سفيان فغولي (غلطة سراي التركي)، هشام بوضاوي (بارادو)، هاريس بلقبلة (بريست الفرنسي)، وعدلان قديورة (نوتنغهام فورست الإنكليزي)، ومهدي تاهرات (لنس الفرنسي).





- للهجوم: إسلام سليماني (فنربغشة التركي)، آدم وناس (نابولي الإيطالي)، رياض محرز (مانشستر سيتي الإنكليزي)، بغداد بونجاح (السد القطري)، يوسف بلايلي (الترجي التونسي)، وياسين براهيمي (بورتو البرتغالي).









اونلاين لايف بجودة عالية مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر بجون تقطيع

سنضع راوبط البث المباشر لنقل أحداث المواجهة المرتقبة بين منتخبي الجزائر بقيادة رياض محرز والسنغال بقيادة ساديو ماني عبر موقعكم الفجر الرياضي، يلا شوت مشاهدة مباراة السنغال والجزائر بث مباشر، رابط مشاهدة مباراة الجزائر اليوم بدون تقطيع نهائيا، كورة ستار بث مباشر مباراة الجزائر ضد السنغال، ويمكنكم تحديث الخبر إذا توقف البث ليتم إعادة عمله من جديد، تابع لايف مباراة محاربو الصحراء ضد أسود التيرانجا على قناة بي إن سبورتس الرياضية.



