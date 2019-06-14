"الإفتاء": لا يجوز للطبيب الاتفاق مع مراكز الأشعة في تحويل المرضى مقابل "عمولة"
الجمعة 14/يونيو/2019 - 07:06 م
محمود الجلاد
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ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "ما حكم التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية؟".
أجابت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنه لا يجوز للطبيب التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية، وعليه أن لا يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأوضحت أنه لا يجوز له أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد.
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