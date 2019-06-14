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خالد الجندي: محمد صلاح أرغم العالم على تفهم لذة السجود بين يدي الله

الجمعة 14/يونيو/2019 - 07:06 م
خالد الجندي: محمد صلاح أرغم العالم على تفهم لذة السجود بين يدي الله
خالد الجندي
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أمنية فوزي
 
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يوجد أشخاص لهم ثقل في التاريخ الإسلامي.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الجمعة، أن مصر بها رموز وطنية كثيرة جدًا في مجالات عديدة، لافتًا إلى محمد صلاح يجعل الجميع يشعر بالفخر بأنه مصري؛ لأن اسم مصر يقترن به.

وتابع أن محمد صلاح أرغم العالم على تفهم لذة السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى لشكره.

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