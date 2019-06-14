غلق باب التصويت بانتخابات رئيس نقابة المهندسين بالغربية.. وبدء الفرز

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، برئاسة المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للمهندسين منذ قليل، غلق باب التصويت، وبدأت على الفور أعمال فرز الأصوات، بحضور مناديب المرشحين المفوضين رسميا.



