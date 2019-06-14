غلق باب التصويت بانتخابات رئيس نقابة المهندسين بالغربية.. وبدء الفرز
الجمعة 14/يونيو/2019 - 06:51 م
آيات عامر
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، برئاسة المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للمهندسين منذ قليل، غلق باب التصويت، وبدأت على الفور أعمال فرز الأصوات، بحضور مناديب المرشحين المفوضين رسميا.
وكان قد تم فتح باب التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحا واستمرت حتى الساعة السادسة مساء، بمنافسة 7 مرشحين وهم المهندس عادل عطيه، والمهندس عبده الشناوي، والمهندس على بسطويسى، والمهندس فتوح الوردانى، والمهندسة إيناس خاطر، والمهندس حسام طلعت، والمهندس علاء فهمى .
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