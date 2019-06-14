رئيس البرلمان الليبي مشيدًا بـ السيسي: "رجل متواضع ولديه بعد نظر"

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وجه المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، التحية إلى الشعب المصري لانتخابه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية، معقبا: "الشعب المصري اختار رجل يعرف القيم والمبادىء".



وأشار "صالح"، خلال حواره ببرنامج "حوار" المذاع عبر فضائية "فرانس 24"، مساء الجمعة، إلى أن الرئيس السيسي يتصف بأنه رجل متواضع ولديه بعد نظر، ولديه عزيمة وشجاعة نادرة، مضيفا أن السيسي وجه له دعوة لزيارة مصر ليطمئن على ما يجري في ليبيا.



وأضاف أن الأمن القومي المصري من الأمن القومي الليبي، لافتا إلى أنه بحث مع الرئيس المصري مستجدات الوضع في ليبيا، وأكد الرئيس على دعمه للقوات المسلحة في ليبيا، ويرى أن الشعبية في ليبيا مستمدة من الشعب.

