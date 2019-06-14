بلومبرج: "علي بابا" تتقدم سرا للطرح ببورصة هونج كونج

تقدمت مجموعة "علي بابا" الصينية بسرية لطرح أسهمها في بورصة هونج كونج، لتقترب مما يمكن أن يشكل أكبر بيع للأسهم في المدينة منذ عام 2010، حسب مصادر مطلعة.





ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أمش، نقلا عن مصادر لم تذكر أسماءهم، قولهم إن شركة التجارة عبر الإنترنت قدمت طلب إدراج أسهم في البورصة هذا الأسبوع دون الحاجة إلى كشوف مالية.





وأشارت إلى أنها اختارت شركة "الصين الدولية كابيتال كوربوريشن ليمتد"، و" مجموعة كريدي سويس إيه جي" لإدارة العملية.





وقالت المصادر إن الطرح المقدم من أكبر شركة صينية قد يجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار، على الرغم من أن "علي بابا" لم تضع اللمسات الأخيرة على هدف جمع الأموال، ورفض ممثل علي بابا التعليق.





وحققت "علي بابا" -التي حققت ما يقرب من 30 مليار دولار نقدا في مارس"- طفرة في التجارة الصينية عبر الإنترنت جنبا إلى جنب مع طبقة متوسطة تزداد ثراء، لكنها تكافح من أجل الحفاظ على النمو مع تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم، والخلافات التجارية بين الصين مع الولايات المتحدة.





وستنافس الصفقة حال نجاحها، الاكتتاب العام الأولي لعام 2010 لشركة "إيه آي إيه"، لتصبح أكبر عملية بيع لأسهم في هونج كونج، وهو انتصار لمدينة تنازلت عن العديد من أكبر الشركات الصينية للبورصات الأمريكية.





وجمعت "علي بابا" 25 مليار دولار في نيويورك في أكبر اكتتاب عام أولي في العالم بعد أن كافحت لإقناع المنظمين في هونج كونج بالموافقة على هيكلها الفريد.





وستعطي الصفقة، وهي أكبر بيع أسهم ثان عالميا في 7 سنوات، لـ"علي بابا" تمويلا كافيا لمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا، وهي أولوية للصين في الوقت الذي يفتر فيه النمو بينما يخوض ثاني أكبر اقتصاد في العالم نزاعا تجاريا متصاعدا مع الولايات المتحدة.





وتظهر بيانات شركة "رفينيتيف" للبيانت المالية أنه في حال بلوغ العشرين مليار دولار فستكون صفقة علي بابا سادس أكبر بيع لأسهم إضافية على الإطلاق.





وستحل خلف بيع إن.تي.تي في 1987، الذي جمع 36.8 مليار دولار وطرحي الأزمة المالية العالمية اللذين جمعا 24.4 مليار دولار و22.5 مليار دولار من رويال بنك أوف سكوتلاند ومجموعة لويدز المصرفية و20.7 مليار دولار جمعتها إيه.آي.جي الأمريكية للتأمين في 2012.