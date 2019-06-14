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رئيس الوحدة السعودي السابق ينتقد ميدو

الجمعة 14/يونيو/2019 - 06:56 م
رئيس الوحدة السعودي السابق ينتقد ميدو
ميدو
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أحمد صقر
 
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انتقد حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السعودي السابق، أحمد حسام ميدو والذي تولى القيادة الفنية للفريق في الموسم السابق قبل الإطاحة به في شهر مارس الماضي.

 

و قال "خيمي" في تصريحات له اليوم: "ميدو من المدربين المميزين ولا أحد ينكر ذلك، ولكن جماهير الفريق خط أحمر".

 

وقررت إدارة نادي الوحدة إقالة “ميدو” عقب سبه لأحد مشجعي الفريق السعودي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، في شهر مارس الماضي، بعد قرار إقالته، على الرغم من النجاحات اللتي حققها مع الفريق السعودي.

 

وتابع رئيس النادي السعودي السابق: "كنت أنتظر الكثير من اللاعبين الأجانب، ولكني تعرضت للخذلان من مستوى بعض اللاعبين".

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