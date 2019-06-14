ميندي يجبر نجم ريال مدريد على الرحيل
الجمعة 14/يونيو/2019 - 06:52 م
ريهام عبدالمحسن
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أفادت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد الإسباني قرر الاستغناء عن ظهير الفريق الأيسر ثيو هيرنانديز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك عقب التعاقد مع فيرلاند ميندي من صفوف ليون.
وأشار موقع Le 10 Sport الفرنسي
إلى أن الملكي حسم صفقة النجم الفرنسي ميندي من ليون مقابل 48 مليون يورو بالإضافة
إلى 5 ملايين حوافز.
وأكد الموقع الفرنسي
أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق طلب من بيريز التخلي عن هيرنانديز عقب نهاية
إعارته الحالية مع ريال سوسييداد.
وكشف الموقع الفرنسي
عن رغبة زيدان في الاعتماد على لاعبان فقط في الجانب الإيسر وهما البرازيلي مارسيلو
والفرنسي ميندي.
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