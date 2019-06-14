رابط نظام نور 1440 | التسجيل في نظام نور 1440 | نظام نور برقم السجل المدني | noor | خدمات نظام نور | نور برقم الهوية

رابط نظام نور 1440، في الفترة القليلة الماضية، زتدت عملية البحث عن نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية، ومن أبرز الخدمات التي يقدمها نظام نور تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي بواسطة ولي الأمر، ونهتم من خلال هذا النظام بالشأن السعودي وما يتعلق بالمواطن السعودي، ولأن التعليم هام جدًا فى حياة الفرد والمجتمع، فقد خصصت المملكة العربية السعودية موقع نظام نور ليقدم خدمة متميزة لأولياء الأمور وأبنائهم بمتابعة سلوك الطالب ونتائجه وحضوره من خلال رابط نظام نور 1440 ، ولمعرفة المزيد عن نظام نور تابع المقال.





نظام نور برقم الهوية

يقدم نظام نور برقم الهوية الكثير من الخدمات التي تساعد أولياء الأمور على متابعة نشاط وسلوك أبنائهم فى مراحلهم التعليمية، فهو يقدم لهم كشف كامل عن نسب حضور وغياب الطلاب بجانب تقييمه الشهري بالاِضافة اِلى معرفة نتائج الاختبارات، ولمعرفة نتائج الاِمتحانات اضغط على هذا الرابط ( ). noor ).





ونرفق لكم فى هذا المقال فيديو يشرح لكم كيفية التعامل مع الموقع الاِلكترونى لنظام نور:-









نظام نور برقم السجل المدني

تم إطلاق موقع نظام نور برقم السجل المدني للتسهيل على كلاً من أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم سواء فى معرفة نتائج الطلاب أو متابعة تحصيلهم الدراسي بدون الذهاب إلى المدرسة، ويُمكنك الآن الإستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم السجل المدني، وقد وفرت هذه الخدمة الكثير من الوقت والجهد لأبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم، وللإستعلام عن نظام نور بالسجل المدني فقط اتبع الخطوات التالية:





1- ادخل على نظام نور لنتائج الطلاب بالسجل المدني عبر هذه الرابط ( noorresults ).

2- الآن اكتب اسم المستخدم ورقم المرور الخاص به.

3- اختر منتجات إلكترونية ثم اختر برنامج نور لنتائج الطلاب.

4- ادخل بيانات اسم المستخدم ورقم المرور ورمز التعريف.

5- اختر كلمة تقارير من القائمة بجانب الشاشة.

6- اختر اشعار الدرجات لتحصل على تقارير مفصل.





التسجيل في نظام نور 1440

حددت وزارة التربية والتعليم السعودية موقع رسمي يتيح لك التسجيل في نظام نور 1440 لكي تقدم الكثير من الخدمات التعليمية للمواطن السعودي، على سبيل المثال تسجيل الأطفال الجدد والإستعلام عن نتائج الطلاب، بالإضافة إلى نظام لأولياء الأمور الذى يُمكنهم من معرفة نتائج أبنائهم وتحصيلهم الدراسي.





خدمات نظام نور

يقدم نظام نور الكثير من الخدمات التى تُفيد العملية التعليمية وأطرافها من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بشكل كبير، ونوضح لكم أبرز الخدمات الموضحكة كالتالي:





- تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي.

- خدمة النقل الرسمي.

- يُمكنك عن طريق نظام نور الإستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين.