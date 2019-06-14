هاني عازر يهدي وسام الاستحقاق إلى الشعب المصري.. ويشكر الرئيس السيسي

أهدى الدكتور المهندس هانى عازر، مستشار رئيس الجمهورية، خبير الأنفاق العالمى، والرئيس الشرفى لمؤسسة مصر تستطيع، تكريم ألمانيا له بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التى شهدتها ألمانيا، إلى الشعب المصري.





وأكد عازر، أن وسام الاستحقاق الذى كرم به اليوم من ألمانيا هو وسام استحقاق لبلاده وللشعب المصرى، موجها شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى قام بتهنئته هاتفيا، والسفير بدر عبد العاطى، سفير مصر فى ألمانيا، وخالد طه القنصل العام المصرى فى فرانكفورت، الذين شاركوه اليوم فرحته.





كما وجه عازر شكره إلى السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على سفرها إلى ألمانيا لحضور حفل التكريم، مؤكدا أن الوزيرة دائما ما تحرص على مشاركة النماذج المصرية سعادتهم بنجاحهم فى الخارج، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بأبنائها الناجحين حول العالم.



