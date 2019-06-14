أول تعليق لـ هاني عازر بعد حصوله على وسام الاستحقاق من ألمانيا
الجمعة 14/يونيو/2019 - 06:56 م
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
أعرب الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية خبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، عن سعادته بتكريم ألمانيا له بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته في ألمانيا.
وقال "عازر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الجائزة التي حصل عليها هي لكل الشعب المصري، ولكل مصري يكافح من أجل بلده ولا تمثله فقط
ووجه شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة على دعمهم له، معلقًا: "مش ممكن أنسى أصلي.. وحب الناس بيعطيني الدعم".
وقال "عازر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الجائزة التي حصل عليها هي لكل الشعب المصري، ولكل مصري يكافح من أجل بلده ولا تمثله فقط
ووجه شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة على دعمهم له، معلقًا: "مش ممكن أنسى أصلي.. وحب الناس بيعطيني الدعم".
Advertisements
- هاني عازر: مهما بعدنا عن مصر دايمًا بنشتاق لترابها "صور"
- هاني عازر: لدينا عمال ومهندسين يستطيعون تنفيذ أصعب أنفاق في العالم
- ألمانيا تمنح هاني عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى
- أحمد فايق: تكريم المهندس المصري هاني عازر غدًا في ألمانيا
- سفير مصر في ألمانيا يكشف تفاصيل تكريم هاني عازر وحصوله على وسام الاستحقاق
- رسميا.. ألمانيا تمنح هانى عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى
- "مكرم وعبد العاطي" يشاركان في احتفالية منح "عازر" وسام الاستحقاق بألمانيا (صور)
- هاني عازر يهدي وسام الاستحقاق إلى الشعب المصري.. ويشكر الرئيس السيسي