أول تعليق لـ هاني عازر بعد حصوله على وسام الاستحقاق من ألمانيا

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أعرب الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية خبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، عن سعادته بتكريم ألمانيا له بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته في ألمانيا.



وقال "عازر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الجائزة التي حصل عليها هي لكل الشعب المصري، ولكل مصري يكافح من أجل بلده ولا تمثله فقط



ووجه شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة على دعمهم له، معلقًا: "مش ممكن أنسى أصلي.. وحب الناس بيعطيني الدعم".

