"Jinn" يحصل على أسوء تقييم في تاريخ نيتفليكس على imdb

طرحت شبكة نيتفليكس لأول مرة مسلسل أردني أصلي بعنوان "jinn" قبل يومين.





ومنذ طرح المسلسل، نال العديد من الانتقادات السلبية، خصوصًا بسبب احتواء العمل على الكثير من الألفاظ البذيئة، ومشاهد القبلات.





واعتبر البعض أن المسلسل لا يمثل البيئة الأردنية، ويعمد لتشويهها، بينما رأى آخرون أن ما يقدمه العمل متواجد في الأردن ولا بد من الاعتراف بذلك.





وحصل العمل على أسوء تقييم في تاريخ أعمال الشبكة، حيث حصد تقييم ٣,٩ على موقع imdb.





يذكر أن المسلسل من بطولة مجموعة من النجوم الشباب وهم سلمى ملحس، وحمزة عقاب، وسلطان الخيل، وعائشة شحالتوغ، وهو من إنتاج شركة "كبريت للإنتاج"، ومن إخراج المخرج المعروف مير جان بو شعيا، الذي يتولى أيضًا الإخراج التنفيذي إلى جانب الثنائي إيلان وراجيف داساني (SEAM)، الذين شاركا أيضًا في كتابة السيناريو. كما شارك المخرج الأردني أمين مطالقة، والحاصل على جائزة صن دانس عن فيلم كابتن أبو رائد، في إخراج وكتابة السيناريو لمسلسل جِنّ.



