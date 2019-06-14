حفل زاب ثروت وشارموفرز والعسيلي يرفع سعار كامل العدد (صور)
الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:42 م
سعد نبيل - تصوير: عبير أحمد
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شهد حفل music gate، والتي تنظمه شركة X-Creavation، على خشبة مسرح المنارة بالتجمع، حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الموسيقى بمصر.
ومن المقرر يحيي الحفل بعد قليل، كل من الفنان زاب ثروت، وشارموفرز، والعسيلي، حيث يقدم كل منهم باقة من المع أغانيهم التي نجحو من خلالها واستطاعو تكوين قاعدة جماهيرية.
ويعمل على تنظيم الحفل إسلام عرفة ومحيي وعمر الاشموني أكس كريفيشن وينفذ الأضاء وليد الحريرى والمسرح تامر فوزى والصوت عماد نبيل والتغطية الإعلامية وديع عزمي.
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