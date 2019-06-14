مشاهدة مباراة اليابان وتشيلي بث مباشر اليوم 18-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América

"ختامها مسك" .. هكذا سنطلق على ختام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا والتي ستجمع في المباراة الأخيرة من تلك الجولة بين منتخبي اليابان وتشيلي في مباراة نارية لا يمكن توقع الفائز بها.





وتضم المجموعة الثالثة من مجموعات كأس كوبا أمريكا 2019 المنتخبات التالية؛ اليابان وتشيلي والأوروجواي والإكوادور وهي مجموعة نارية لا يملك توقع المتأهلين منها.





وكان منتخب تشيلي قد توج بلقبي أخر نسختين 2015/2016 وفي الاثنين كانا على حساب الأرجننين لذلك سيدخل البطولة بمعنويات عالية وهو يملك أفضل اللاعبين لذلك يتوقع أن يكون أمام اختبار صعب في هذه المجموعة.





وستنطلق مباراة تشيلي مع اليابان على ملعب مورومبي صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/6 في تمام الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة والثانية بتوقيت مكة المكرمة والثالثة بتوقيت دولة الإمارات.





وستكون مباراة تشيلي واليابان في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس كوبا أمريكا مذاعة عبر البث المباشر على قناتي بي إن سبورت ماكس 3 و4 بالإضافة لقناة sport 1 tv.





- قائمة منتخب تشيلي لكوبا أمريكا:





حراسة المرمى: جابريل أرياس (راسينج كلوب الأرجنتيني) – براين كورتس (كولو كولو التشيلي) – يركو يررا (هواتشيباتو التشيلي).

الدفاع: خوان بوسيجور (يونفرسيداد دي تشيلي) – أوسكار أوبازو (كولو كولو) – جاري ميديل (بشكتاش التركي) – جيرييمو ماريبان (أتليتكو مدريد الإسباني) – إيجور ليتشنوفسكي (كروز أزول المكسيكي) – جونزالو خارا (أستوديانتيس الأرجنتيني) – ماوريسيو إيسلا (فينيربهاتشه التركي).

الوسط: بيدرو بابلو هيرنانديز (أندبندينتي) – بيدرو فونزاليدا (يونفرسيداد كاتوليكا التشيلي) – إيريك بوليجار (بولونيا الإيطالي) – إستيبان بافاز (كولو كولو) – أرتورو فيدال (برشلونة الإسباني) – تشارلز أرنجويز (باير ليفركوزن الألماني) – باولو دياز (الأهلي الإماراتي) – دييجو فالديس (سانتوس لاجونا المكسيكي).

الهجوم: أليكسيس سانشيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – إدواردو فارجاس (أونال تيجيريس المكسيكي) – نيكولاس كاستيلو (كلوب أمريكا المكسيكي) – أنجلو ساجال (باتشوكا المكسيكي) – جونيور فيرنانديز (ألانيا سبور التركي).



- قائمة منتخب اليابان (الوافد الآسيوي) لكوبا أمريكا:





حراسة المرمى: ماساكي هيجاشيجوتشي (جامبا أوساكا) – شويتشي جوندا (ساجان توسو) – دانييل شميدت (فيجالتا سينداي)



الدفاع: يوتو ناجاتومو (جالاتسراي التركي) – مايا يوشيدا (ساوثامبتون الإنجليزي) – هيروكي ساكاي (مرسيليا الفرنسي) – تامواكي ماكينو (أوراوا ريد دياموندز) – جينتا ميورا (جامبا أوساكا) – سي مورويا (طوكيو) – شو ساساكي (سانفريس هيروشيما) – تاكيهيرو تومياسو (سينت ترويدن البلجيكي)

الوسط: جينكي هاراجوتشي (هانوفر الألماني) – جاكو شيباساكي (خيتافي الإسباني) – واتارو إيندو (سينت ترويدن البلجيكي) – توشيهيرو أوياما (سانفريس هيروشيما) – تاكومي مينامينو (ريدبول سالزبورج النمساوي) – جونيا إيتو (كاشيوا ريسول) – شويا ناكاجيما (بورتيمونيسي البرتغالي) – ريستو دوان (جرونينجن الهولندي) – هيديماسا موريتا (كاوازاكي فرونتال)

الهجوم: يويا أوساكو (فيردر بريمن الألماني) – تاكوما أسانو (هانوفر الألماني) – كويا كيتاجاوا (شيميزو بيولس)



مشاهدة مباراة اليابان ضد تشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل



