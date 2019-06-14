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شاهد .. رد حلا شيحا على معجبة انتقدت طلاقها (صورة)

الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:33 م
شاهد .. رد حلا شيحا على معجبة انتقدت طلاقها (صورة)
حلا شيحا
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شيماء عطية
 
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نشرت الفنانة حلا شيحا، صورة تجمعها بابنها أثناء احتفالها بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه بموقع الصور "إنستجرام".

ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهور حالا، إلا أن البعض كان له رأي آخر، حيث انتقدت معجبة عودة حلا للتمثيل وطلاقها، وكتبت: "لو كان حقيقي ابنك وحبيبك ما كنتي فرقتيه عن والدو واخواتو مشان الفن الهابط رح يلموكي بس تكبري ورح تندمي يا حلا فوقي قبل ما يفوت الأوان".

بدورها، ردت "حلا" عليها، "خليكي في حالك"، وطالب معجبوا حلا فنانتهم بألا تلتفت للكلام الهدام، ولا ترد على منتقديها.

يذكر أن حلا شيحا عدلت عن قرار الاعتزال بعدما خلعت الحجاب وعادت للتمثيل من خلال مسلسل "زلزال" الذي عرض في رمضان الماضي وشاركها في بطولته الفنان محمد رمضان.
شاهد .. رد حلا شيحا على معجبة انتقدت طلاقها (صورة)
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