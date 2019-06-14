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هجوم كمين بولاية "جهارخاند" الهندية ومقتل 5 عناصر من الشرطة

الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:32 م
هجوم كمين بولاية جهارخاند الهندية ومقتل 5 عناصر من الشرطة
ارشيفية
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وكالات
 
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لقى 5 من أفراد الشرطة الهندية حتفهم إثر كمين نصبه لهم مسلحون، اليوم الجمعة، بالقرب من مدينة "جمشيدبور" بولاية "جهارخاند".

وذكرت قناة "إن دى تى في" الهندية أن المسلحين قاموا بإطلاق النار عندما كان أفراد الشرطة يقومون بدورية فى أحد الأسواق المحلية بمقاطعة "سارايكيلا" التى تبعد نحو 60 كيلومترا من مدينة "جمشيدبور"، ثم قاموا بعد ذلك بسرقة الأسلحة التى كانت بحوزة أفراد الشرطة القتلى، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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