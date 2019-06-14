العرض الخاص لفيلم "قهوة بورصة مصر" يشهد مفاجأة من العيار الثقيل

العرض الخاص لفيلم "قهوة بورصة مصر" مفاجأة من العيار الثقيل





كشفت الشركة المنتجة لفيلم "قهوة بورصة مصر"، عن بعض الفنانين التي تحضر العرض الخاص للفيلم الموافق يوم 24 يونيو الجاري بإحد سينمات مدينة 6 اكتوبر.





أكدت المنتجة "دينا خورشيد"، بأن يشهد العرض الخاص لفيلم "قهوة بورصة مصر"، مفاجأة من العيار الثقيل الا وهي حضور نجوم ميجا ستار في مصر والوطن العربي بخلاف نجوم العمل.





أضافت "دينا" من المتوقع حضور الفنانة يسرا‘ مني ذكي‘ أحمد حلمي‘ محمد هنيدي‘ حسن عيد‘ نضال الشافعي‘ خالد سرحان‘ محمد عبد الرحمن "توتا"‘ سليمان عيد وغيرهم.





وقال المنتج "أحمد دياب" من المتوقع حضور الفنانة دلال عبد العزيز‘ غادة عادل‘ أحمد رزق‘ عمرو عبد الجليل‘ امل رزق، ندي بهجت‘ أحمد السبكي‘ محمد السبكي‘ هنا الزاهد‘ أحمد فهمي‘ حميد الشاعري وغيرهم.





وأشار المستشار "عاطف سندي" المشرف العام علي الإنتاج بأن هناك عروض خاصه أخرى للعمل في نفس التوقيت بخلاف عرض الأفتتاح في مصر وذلك في دول الخليج وتحديداً في جدة والإمارات والأردن.





وتدور أحداث فيلم "قهوة بورصة مصر " في إطار كوميدي لايت وإجتماعي وذلك في إطار العادات والتقاليد التي تلائم الأسرة المصرية ويهدف إلى الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ.





وجدير بالذكر بأن فيلم "قهوة بورصة مصر" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم الأوهم الفنان مصطفي قمر‘ محمد لطفي‘ مدحت تيخا‘ صلاح عبد الله‘ حسن حسني‘ علاء مرسي‘ لطفي لبيب‘ إيناس النجار‘ رانيا محمود ياسين‘ أحمد صيام‘ عبد الله مشرف‘ نجوي فؤاد‘ علي حميده‘ مروه عبد المنعم‘ حنان سليمان‘ كلوديا حنا‘ ياسر الزنكلوني‘ هاجر الشرنوبي‘ حسام الجندي‘ حسن عبد الفتاح‘ صبري عبد المنعم‘ شريف باهر‘ جمال حجازي‘ ريكو وغيرهم من النجوم ومجموعة من الوجوه الصاعدة الا وهم الموهبة السعودية محمد سندي‘ محمد علاء مرسي‘ مريم صبري وغيرهم وهو من إنتاج شركه Dfilmproduction للمنتجة دينا خورشيد والمنتج أحمد دياب ومن سيناريو وحوار غاده حنفي وعلاء مرسي، ومستشار إعلامي حسام صلاح وإخراج أحمد نور.