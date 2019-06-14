"مكرم وعبد العاطي" يشاركان في احتفالية منح "عازر" وسام الاستحقاق بألمانيا (صور)

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل تكريم الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، حيث قررت الدولة الألمانية منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا.





وخلال كلمتها في الاحتفالية بألمانيا، قالت السفيرة نبيلة مكرم أنها تشارك في الاحتفالية ليس فقط كممثلة عن الحكومة المصرية، ولكنها تمثل كافة الشعب المصري، فكل مصري فخور بابن بلده الذي يتقلد أرفع الأوسمة في ألمانيا.





وأضافت وزيرة الهجرة أن الدكتور المهندس هاني عازر لم ينسى وطنه الأم، فهو عضو المجلس الاستشاري للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، مشيرة إلى أنه قبل سفرها أبلغتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بأن المهندس هاني عازر تم ترشيحه ليكون سفيرًا لصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، والذي يهدف إلى تبني رؤية تنهض بالتعليم في مصر.





وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنها ذهبت إلى نيوزيلاندا عقب حادث المسجدين للوقوف بجانب المصريين في الضراء، وقالت إنه كان من المهم أيضا أن تقف اليوم بجانبهم في السراء والاحتفاء بهذا الإنجاز الكبير الذي حصل عليه أحد أبناء مصر بالخارج.





كما أكدت وزيرة الهجرة أن مصر فخورة بحصول الدكتور المهندس هاني عازر على هذا الوسام، فهو مصري استطاع تحقيق الكثير لصالح الدولة المضيفة، ولكن قلبه مازال مصريًا يحمل لوطنه الأم الكثير من الولاء والانتماء بل ويقوم برد الجميل للدولة الذي تعلم بها ليكون من أكبر المهندسين في العالم.





وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بتلبيته نداء الوطن، وتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي له بمتابعة ما يجري على أرض مصر من مشروعات، وعلى رأسها المشروع القومي لأنفاق قناة السويس والتي وصفها عازر بأنها الأضخم على مستوى العالم وإعجاز مصري يُدرس في المحافل الدولية.





من جانبه، أعرب سفير مصر في برلين الدكتور بدر عبد العاطي، عن سعادته البالغة لمشاركته مع السيدة وزيرة الدولة للهجرة وعدد من السياسيين وأعضاء البوندستاج الألماني في حضور هذه الاحتفالية الهامة بتقليد المهندس المصري العالمي هاني عازر أعلى وسام من الرئيس الألماني فرانك شتاينماير.





وأضاف عبد العاطي أنه يشعر بالفخر لحصول مواطن مصري متميز على هذا الوسام الرفيع، والذي يمثل تقديرًا لإنجازاته المتعددة في ألمانيا سواء في مجال الأنفاق أو الكباري، ويعد تقديرًا لمصر التي أنجبت هذه الشخصية المتميزة، مؤكدًا أن هاني عازر يعد بحق جسرًا للتواصل بين مصر وألمانيا، ونموذجًا يحتذي به لشباب مصر.





كما أثنى السفير المصري على الدور الإيجابي الذي يقوم به هاني عازر وأبناء الجالية المصرية في ألمانيا من إنجاز وتقدم، مما يجعلهم محل تقدير واحترام من الحكومة الألمانية والشعب الألماني.





وأعرب السيد خالد طه، القنصل العام المصري في فرانكفورت، عن عميق سعادته لنيل الدكتور هاني عازر الوسام الأعلى في ألمانيا، وهو الأمر الذي من شأنه تكريم الجالية المصرية بأكملها في ألمانيا.





وقد تقلد الدكتور المهندس المصري العالمي هاني عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الدولة الألمانية، وقد قام عمدة مدينة دورتموند بتسليمه الوسام.





جاء التكريم بحضور عدد من أبرز المسئولين المصريين والألمان؛ حيث أناب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية "د. فالتر شتاين ماير"، المحافظ الأول لمدينة دورتموند "أولريش سيراو" لتسليم الدكتور هاني عازر وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد أن استعرض في كلمته مسيرة عازر منذ تخرجه في كلية الهندسة بجامعة عين شمس وكذلك مسيرته المهنية الناجحة في ألمانيا وبخاصة إسهاماته في العديد من المشروعات الهندسية الكبرى بألمانيا، كما ضم الحضور أيضًا الأنبا ميخائيل أسقف الكنيسة القبطية، بالإضافة إلى نخبة من كبار الشخصيات السياسية، وأعضاء البرلمان، والشخصيات العامة.



